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Сборная Сербии по баскетболу уволила главного тренера

Баскетбол
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Специалист не смог вывести команду на Олимпийские игры

Сборная Сербии по баскетболу уволила главного тренера

Новина українською

Сборная Сербии отправила в отставку главного тренера Игора Кокошкова, о чём сообщила сербская баскетбольная федерация. Специалист возглавлял национальную команду с 2019 года, не сумев пробиться с ней на Олимпийские игры из-за неудачного квалификационного раунда.

В минувшем сезоне Кокошков руководил турецким клубом "Фенербахче", но его контракт выкупил "Даллас Старз". В команде НБА Кокошков будет работать ассистентом главного тренера.

За плечами специалиста большой опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации как раз в должности ассистента главного тренера. В течение одного сезона Игор возглавлял "Финикс Санз". Кроме того, в активе специалиста золото, которое он завоевал со сборной Словении на чемпионате Европы 2017 года.

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В статье: сборная Сербии по баскетболу
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