Тренер Прометея: С Опавой нужно биться всем сердцем

Главный тренер БК Прометей Ронен Гинзбург проанализировал первый матч своих подопечных в квалификации Лиги Чемпионов против Левски (56:96) и поговорил в следующем сопернике – чешской Опаве.

"Мы плохо стартовали в первой четверти. Были проблемы в нападении и в защите. Во второй четверти стали лучше играть в защите, появились возможности для легких очков.

Нужно делать выводы из этой игры. О проблемах в защите поговорил с игроками в перерыве. Они поняли, что нельзя так начинать матчи. Думаю, что в дальнейшем все будет в порядке.

Следующий соперник Опава сейчас на пике формы. У них лучшая химия среди всех участников квалификации, поскольку около 10 игроков выступают вместе 5-6 лет.

Есть хорошее понимание между игроками. В подобных квалификационных турнирах перед стартом сезона это очень важно. Опава знает меня. Они знают, какой стиль баскетбола я предпочитаю. Нужно быть готовым к этому, выходить биться всем сердцем", - сказал Гинзбург.

Матч Прометей – Опава во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов пройдет в четверг, 16 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!