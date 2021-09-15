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Тренер Прометея: С Опавой нужно биться всем сердцем
С этим не поспоришь
фото - БК Прометей
Главный тренер БК Прометей Ронен Гинзбург проанализировал первый матч своих подопечных в квалификации Лиги Чемпионов против Левски (56:96) и поговорил в следующем сопернике – чешской Опаве.
"Мы плохо стартовали в первой четверти. Были проблемы в нападении и в защите. Во второй четверти стали лучше играть в защите, появились возможности для легких очков.
Нужно делать выводы из этой игры. О проблемах в защите поговорил с игроками в перерыве. Они поняли, что нельзя так начинать матчи. Думаю, что в дальнейшем все будет в порядке.
Следующий соперник Опава сейчас на пике формы. У них лучшая химия среди всех участников квалификации, поскольку около 10 игроков выступают вместе 5-6 лет.
Есть хорошее понимание между игроками. В подобных квалификационных турнирах перед стартом сезона это очень важно. Опава знает меня. Они знают, какой стиль баскетбола я предпочитаю. Нужно быть готовым к этому, выходить биться всем сердцем", - сказал Гинзбург.
Матч Прометей – Опава во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов пройдет в четверг, 16 сентября.
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