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Денвер продлил контракт с форвардом на 90 миллионов долларов

Баскетбол
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Наггетс сохранили одного из ключевых игроков

Денвер продлил контракт с форвардом на 90 миллионов долларов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что клуб НБА Денвер Наггетс согласовал с Аароном Гордоном 4-летнее продление контракта на 92 миллиона долларов. В сделке прописана опция игрока на сезон 2025-2026.

Гордон стал игроком Денвера в марте текущего года после обмена из Орландо. С тех пор он провел 25 матчей, набирая в среднем за игру по 10,2 очка и 4,7 подбора.

Всего в НБА на счету Гордона 453 матча – 25-летний форвард в среднем за вечер приносит по 12,7 очка, 6,3 подбора и 2,5 передачи.

Денвер в сезоне 2020-2021 во втором раунде плей-офф со счетом 0:4 уступил Финиксу.

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В статье: НБА Денвер Наггетс Аарон Гордон
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