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Джон Уолл может пропустить весь сезон НБА

Баскетбол
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Клуб попытается найти для игрока новую команду

Джон Уолл может пропустить весь сезон НБА

Новина українською

Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Джон Уолл может пропустить весь сезон-2021/2022, о чём сообщил инсайдер Даниэль Лернер. Ранее Уолл провёл встречу с руководством "Хьюстона". Стороны договорились о том, что клуб попытается найти для баскетболиста новую команду. Игрок будет участвовать в процессе, его пожелания по месту продолжения карьеры будут учтены.

В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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В статье: Хьюстон Рокетс
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