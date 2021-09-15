Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Денвера получил контракт на 92 миллиона долларов
Форвард продлил контракт с клубом
Форвард "Денвер Наггетс" Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём "Твиттере". По сведениям источника, соглашение рассчитано на $ 92 миллиона и будет пролонгировано на 4 года. В сделку включена опция игрока на сезон-2025/2026.
В минувшем розыгрыше плей-офф Гордон набирал в среднем за матч 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи. В регулярном чемпионате на счету форварда 10,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.
Ранее известный аналитик НБА Брайан Гельцайлер выразил мнение, что предстоящий сезон станет очень интересным для "Денвер Наггетс". Критик считает, что "Наггетс" будут основной угрозой для "Лос-Анджелес Лейкерс" и его лидера — Леброна Джеймса.
Популярное сейчас
- Шериф – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- "Готов внести 10 миллиардов евро". Президент Наполи предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ
- Малиновский: Могу понять позицию Петракова, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной
- Сегодня БК Прометей стартует в квалификации Лиги Чемпионов
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО