Игрок Денвера получил контракт на 92 миллиона долларов

Форвард "Денвер Наггетс" Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём "Твиттере". По сведениям источника, соглашение рассчитано на $ 92 миллиона и будет пролонгировано на 4 года. В сделку включена опция игрока на сезон-2025/2026.

В минувшем розыгрыше плей-офф Гордон набирал в среднем за матч 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи. В регулярном чемпионате на счету форварда 10,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.

Ранее известный аналитик НБА Брайан Гельцайлер выразил мнение, что предстоящий сезон станет очень интересным для "Денвер Наггетс". Критик считает, что "Наггетс" будут основной угрозой для "Лос-Анджелес Лейкерс" и его лидера — Леброна Джеймса.