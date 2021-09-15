  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Игрок Денвера получил контракт на 92 миллиона долларов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Денвера получил контракт на 92 миллиона долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Форвард продлил контракт с клубом

Игрок Денвера получил контракт на 92 миллиона долларов

Новина українською

Форвард "Денвер Наггетс" Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём "Твиттере". По сведениям источника, соглашение рассчитано на $ 92 миллиона и будет пролонгировано на 4 года. В сделку включена опция игрока на сезон-2025/2026.

В минувшем розыгрыше плей-офф Гордон набирал в среднем за матч 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи. В регулярном чемпионате на счету форварда 10,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.

Ранее известный аналитик НБА Брайан Гельцайлер выразил мнение, что предстоящий сезон станет очень интересным для "Денвер Наггетс". Критик считает, что "Наггетс" будут основной угрозой для "Лос-Анджелес Лейкерс" и его лидера — Леброна Джеймса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денвер Наггетс Аарон Гордон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...