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Не стало легендарного сербского тренера
Действительно легенда
фото - sportklub.rs
Знаменитый сербский тренер Душан Ивкович скончался в Белграде в 78-летнем возрасте. Причиной смерти Ивковича стало попадание воды в легкие.
Ивкович поработал в Сербии, Греции, Турции, а также возглавлял московские ЦСКА и Динамо.
Ивкович на клубном уровне в 1997 и 2012 годах дважды выигрывал Евролигу, а со сборной Югославии трижды побеждал на чемпионате Европы и однажды становился чемпионом мира.
Карьеру баскетбольного тренера Душан Ивкович завершил в 2016 году.
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