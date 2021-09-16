Не стало легендарного сербского тренера

Знаменитый сербский тренер Душан Ивкович скончался в Белграде в 78-летнем возрасте. Причиной смерти Ивковича стало попадание воды в легкие.

Ивкович поработал в Сербии, Греции, Турции, а также возглавлял московские ЦСКА и Динамо.

Ивкович на клубном уровне в 1997 и 2012 годах дважды выигрывал Евролигу, а со сборной Югославии трижды побеждал на чемпионате Европы и однажды становился чемпионом мира.

Карьеру баскетбольного тренера Душан Ивкович завершил в 2016 году.

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