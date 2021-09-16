Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кайри Ирвинг уйдет из НБА, если Бруклин не обменяет его
Кайри серьезно настроен
Звезда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг может покинуть Национальную баскетбольную ассоциацию, если клуб примет решение обменять его. Как рассказал инсайдер Ник Райт в своём "твиттере", о данном решении Ирвинга сообщили его агенты.
Ранее стало известно, что "Бруклин" открыт для предложений по обмену Ирвинга. По информации известного журналиста Мэтта Салливана, руководство "Нетс" было расстроено тем, что Ирвинг пропустил решающие матчи плей-офф НБА, особенно учитывая, что он пропускал игры ещё и из-за нарушения COVID-протокола. Также журналист отметил, что сложный характер Ирвинга раздражает некоторых людей во франшизе, но одноклубники Кайри рады играть в одной команде с таким сильным баскетболистом.
Популярное сейчас
- Шахтер стал лучшей командой 1-го тура Лиги чемпионов по двум показателям
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Заря стартует в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Коби Брайант – феномен. У него были сразу две легендарных карьеры
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО