Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов сыграет с клубом из России

Чемпион украинской Суперлиги Прометей накануне в полуфинале квалификации Лиги Чемпионов разбил Опаву (78:100).

Последним соперником Прометея на пути к основному раунду еврокубка станет российская Парма, которая в квалификации последовательно обыграла Хапоэль Эйлат (79:76) и Ле Ман (82:69).

Украинские и российские клубы пересекутся в еврокубке впервые с сезона 2016-2017, когда Химик в групповом этапе Лиги Чемпионов дважды проиграл Автодору.

Финал квалификации Лиги Чемпионов между Прометеем и Пармой состоится 18 сентября в Софии. Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

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