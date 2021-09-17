  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов сыграет с клубом из России
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов сыграет с клубом из России

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Будет бой

Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов сыграет с клубом из России

фото - БК Прометей

Новина українською

Чемпион украинской Суперлиги Прометей накануне в полуфинале квалификации Лиги Чемпионов разбил Опаву (78:100).

Последним соперником Прометея на пути к основному раунду еврокубка станет российская Парма, которая в квалификации последовательно обыграла Хапоэль Эйлат (79:76) и Ле Ман (82:69).

Украинские и российские клубы пересекутся в еврокубке впервые с сезона 2016-2017, когда Химик в групповом этапе Лиги Чемпионов дважды проиграл Автодору.

Финал квалификации Лиги Чемпионов между Прометеем и Пармой состоится 18 сентября в Софии. Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...