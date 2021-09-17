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Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов сыграет с клубом из России
Будет бой
фото - БК Прометей
Чемпион украинской Суперлиги Прометей накануне в полуфинале квалификации Лиги Чемпионов разбил Опаву (78:100).
Последним соперником Прометея на пути к основному раунду еврокубка станет российская Парма, которая в квалификации последовательно обыграла Хапоэль Эйлат (79:76) и Ле Ман (82:69).
Украинские и российские клубы пересекутся в еврокубке впервые с сезона 2016-2017, когда Химик в групповом этапе Лиги Чемпионов дважды проиграл Автодору.
Финал квалификации Лиги Чемпионов между Прометеем и Пармой состоится 18 сентября в Софии. Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.
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