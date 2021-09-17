А что там в НБА? Эксперты ESPN ставят на Бруклин и Дюранта

Как будет выглядеть гонка за наградами НБА в сезоне 2021-2022?

Лидер Денвера Никола Йокич в прошлом сезоне в борьбе за звание MVP регулярного чемпионата обошел множество звездных конкурентов, но в плей-офф заблистал Яннис Адетокумбо, который принес Милуоки первый титул за 50 лет и стал самым ценным игроком финальной серии против Финикса. А еще есть Кевин Дюрант из Бруклина, который летом провел великолепную Олимпиаду и настроен в новом сезоне доказать, что способен брать титул, когда рядом нет Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

А что там у новичков? Кейд Каннингем и Джален Грин возглавляют многообещающий драфт-класс. Летом на драфте Каннингем и Грин присоединились к Детройту и Хьюстону соответственно, командам, которые в обозримом будущем делают ставку на перестройку через развитие своих молодых талантов.

Сможет ли Стив Нэш со здоровой тройкой лидеров Дюрант-Харден-Ирвинг второй год подряд стать тренером года? Канадец столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Эрика Споэльстры из Майами, Монти Уильямса (Финикс) и других специалистов, жаждущих выйти на новый уровень.

Однако по своему значению награды НБА несравнимы с завоеванием титула. Трио суперзвезд Бруклина на бумаге делает Нетс главным претендентом на титул, но ЛеБрон Джеймс во главе обновленных Лейкерс готов к очередному походу за трофеем Ларри О'Брайена. И каждому фавориту придется пройти через ряд испытаний, которые для них готовят соперники по конференции.

Эксперты ESPN сделали прогноз на индивидуальные награды НБА, а также поделились своими ожиданиями от гонки за титулом.

Кто станет MVP?

Это голосование возглавляют два бывших обладателя награды. В течение всего сезона Кевину Дюранту должны помогать его звездные напарники Джеймс Харден и Кайри Ирвинг, а Яннис Адетокумбо после чемпионского сезона пойдет за своей третьей статуэткой.

1. Кевин Дюрант (Бруклин) – 45 очков (38,9% первых мест) 2. Яннис Адетокумбо (Милуоки) – 38 очков (33,3% первых мест) 3. Лука Дончич (Даллас) – 35 очков (16,7% первых мест) 4. Джоэль Эмбиид (Филадельфия) – 14 очков (5,6% первых мест) 5. Джеймс Харден (Бруклин) – 11 очков (5,6% первых мест) 6. Стефен Карри (Голден Стэйт) – 10 очков 7. ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) – 7 очков

Другие претенденты: Энтони Дэвис (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер).

Кто станет новичком года?

Хотя на драфте под первым пиком ушел Кейд Каннингем, в опросе ESPN он оказался позади Джалена Грина. Оба главных новичка драфт-класса мощно выглядели в Летней лиге. Впрочем, подобное можно сказать и о других новобранцах лиги.

1. Джален Грин (Хьюстон) – 75 очков (72,2% первых мест) 2. Кейд Каннингем (Детройт) – 58 очков (27,8% первых мест) 3. Джален Саггс (Орландо) – 17 очков 4. Эван Мобли (Кливленд) – 6 очков 5. Скотти Барнс (Торонто) – 4 очка 6. Джош Гидди (Оклахома) – 1 очко 7. Дэвион Митчелл (Сакраменто) – 1 очко

Кто станет тренером года?

После провала в плей-офф прошлого сезона Майами летом подписал лучшего свободного агента межсезонья в лице Кайла Лаури. Эксперты ESPN считают, что появление в рядах Хит опытного ветерана делает Эрика Споэльстру основным кандидатом на звание тренера года. Коуч Майами всего на один балл опередил Стива Нэша из Бруклина.

1. Эрик Споэльстра (Майами) – 23 очка (5,6% первых мест) 2. Стив Нэш (Бруклин) – 22 очка (22,2% первых мест) 3. Име Удока (Бостон) – 16 очков (16,7% первых мест) 4. Куин Снайдер (Юта) – 14 очков (5,6% первых мест) 5. Тэйлор Дженкинс (Мемфис) – 13 очков (11,1% первых мест) 6. Монти Уильямс (Финикс) – 12 очков (5,6% первых мест) 7. Стив Керр (Голден Стэйт) – 11 очков (5,6% первых мест)

Кто станет лучшим защитником сезона?

Согласно прогнозам, действующий обладатель награды Руди Гобер в сезоне 2021-2022 завоюет свой четвертый титул, обойдя Энтони Дэвиса и Янниса Адетокумбо.

1. Руди Гобер (Юта) – 40 очков (33,3% первых мест) 2. Энтони Дэвис (Лейкерс) – 33 очка (27,8% первых мест) 3. Яннис Адетокумбо (Милуоки) – 30 очков (11,1% первых мест) 4. Дрэймонд Грин (Голден Стэйт) – 15 очков (11,1% первых мест) 5. Джоэль Эмбиид (Филадельфия) – 15 очков (5,6% первых мест) 6. Бен Симмонс (Филадельфия) – 11 очков (11,1% первых мест) 7. Бэм Адебайо (Майами Хит) – 8 очков

Кто станет лучшим шестым игроком?

По версии ESPN, у Джордана Кларксона из Юты есть все шансы подтвердить свой статус. Джаз понадобится мощная поддержка от Кларксона со скамейки запасных, чтобы снова быть конкурентными на чрезвычайно сильном Западе.

1. Джордан Кларксон (Юта) – 41 очко (33,3% первых мест) 2. Деррик Роуз (Нью-Йорк) – 27 очков (16,7% первых мест) 3. Джо Инглз (Юта) – 21 очко (16, 7% первых мест) 4. Кевин Хертер (Атланта) – 20 очков (5,6% первых мест) 5. Тайриз Халибертон (Сакраменто) – 18 очков (16,7% первых мест) 6. Тайлер Хирро (Майами) – 12 очков (5,6% первых мест) 7. Эрик Бледсоу (Клипперс) – 5 очков (5,6% первых мест)

Кто станет самым прогрессирующим игроком сезона?

Майкл Портер-младший пропустил сезон новичка из-за проблем со спиной, но теперь все это в прошлом. Сейчас Портер может смело претендовать на статус второй звезды Денвера, пока Джамал Мюррей восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена. У Майкла хорошие условия для того, чтобы резко повысить свою роль в команде и добиться заметного прорыва в персональной статистике.

1. Майкл Портер (Денвер) – 30 очков (16,7% первых мест) 2. Шей Гилджес-Александер (Оклахома) – 20 очков (5,6% первых мест) 3. Кевин Портер (Хьюстон) – 19 очков (5,6% первых мест) 4. ЛаМело Болл (Шарлотт) – 18 очков (16,7% первых мест) 5. Энтони Эдвардс (Миннесота) – 11 очков (5,6% первых мест) 6. Джарен Джексон (Мемфис) – 11 очков (11,1% первых мест)

Кто выиграет Восточную конференцию?

Эксперты ESPN почти не сомневаются в успехе трио звезд Бруклина Дюрант-Харден-Ирвинг.

1. Бруклин – 85 очков (78,9% первых мест) 2. Милуоки – 54 очка (10,5% первых мест) 3. Майами – 21 очко (5,3% первых мест) 4. Филадельфия – 9 очков (5,3% первых мест) 5. Бостон – 1 очко 6. Атланта – 1 очко

А кто станет лучшим на Западе?

Лейкерс в межсезонье добавили к ЛеБрону Джеймсу и Энтони Дэвису четырех вероятных членов Зала славы в лице Рассела Уэстбрука, Кармело Энтони, Дуайта Ховарда и Рэджона Ронда. Смогут ли Финикс или Юта бросить вызов ветеранам?

1. Лос-Анджелес Лейкерс – 87 очков (78,9% первых мест) 2. Юта – 40 очков (10,5% первых мест) 3. Финикс – 17 очков (5,3% первых мест) 4. Денвер – 11 очков (5,3% первых мест) 5. Голден Стэйт – 11 очков 6. Даллас – 5 очков

Так а кто же станет чемпионом НБА?

Прямо сейчас все выглядит так, будто Кевин Дюрант и ЛеБрон Джеймс приведут свои команды к очному столкновению в финале. Главной же угрозой титульному блокбастеру между Лейкерс и Бруклином эксперты ESPN называют действующего чемпиона Милуоки с лучшим двусторонним баскетболистом в лиге – Яннисом Адетокумбо.