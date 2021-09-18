Украина уничтожила Россию на Чемпионате Европы по баскетболу 3×3

Юниорская сборная Украины по баскетболу 3×3 U-17 вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы, что проходит в эти дни в Португалии. "Сине-желтые" одержали две победы на групповом этапе и с первого места вышли в плей-офф.

В первом поединке украинские баскетболисты победили Сербию со счетом 18:15. А во втором матче группы Украина уничтожила команду России - 21:9.

Свой четвертьфинальный матч Украина сыграет со второй командой группы С. Это может быть Беларусь, Словения или Израиль.