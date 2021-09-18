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Украина уничтожила Россию на Чемпионате Европы по баскетболу 3×3
Молодцы
FIBA
Юниорская сборная Украины по баскетболу 3×3 U-17 вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы, что проходит в эти дни в Португалии. "Сине-желтые" одержали две победы на групповом этапе и с первого места вышли в плей-офф.
В первом поединке украинские баскетболисты победили Сербию со счетом 18:15. А во втором матче группы Украина уничтожила команду России - 21:9.
Свой четвертьфинальный матч Украина сыграет со второй командой группы С. Это может быть Беларусь, Словения или Израиль.
Напомним, что ранее украинки Лузан и Четверикова
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