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Украина уничтожила Россию на Чемпионате Европы по баскетболу 3×3

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Молодцы

Украина уничтожила Россию на Чемпионате Европы по баскетболу 3×3

FIBA

UA-Футбол
Новина українською

Юниорская сборная Украины по баскетболу 3×3 U-17 вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы, что проходит в эти дни в Португалии. "Сине-желтые" одержали две победы на групповом этапе и с первого места вышли в плей-офф.

В первом поединке украинские баскетболисты победили Сербию со счетом 18:15. А во втором матче группы Украина уничтожила команду России - 21:9.

Свой четвертьфинальный матч Украина сыграет со второй командой группы С. Это может быть Беларусь, Словения или Израиль.

Напомним, что ранее украинки Лузан и Четверикова стали чемпионками мира на дистанции 500 метров.

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В статье: Украина Россия
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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
18.09.2021 в 15:57
Молодцы!!! И за то, что выиграли, и за то, что московию натянули!!!
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