  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей победил российскую Парму и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей победил российскую Парму и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем нашу команду

Прометей победил российскую Парму и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

фото - fbu.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" вышел в плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов. Наша команда обеспечила себе выход из группы, победив в очном противостоянии российскую "Парму".

Счет встречи 67-65 (20-13; 21-15; 8-24; 18-13) в пользу украинской команды.

"Прометей" на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский "Левски" (96:56) и чешскую "Опаву" (100:78).

"Прометей": Харрисон 20 очков + 6 подборов, Эванс 6, Доу 4 + 4 передачи, Стефенс 20 + 5 подборов, Сидоров 3 - старт, Петров 6 + 7 подборов, Лукашов 3, Липовый 3, Кэмпбелл 2 + 6 подборов, Беликов .

"Прометей" стал первой украинской командой, которая вышла в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификацию.

Соперниками "Прометея" по группе станут испанское "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...