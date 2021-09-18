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Прометей победил российскую Парму и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Поздравляем нашу команду
фото - fbu.ua
Украинский баскетбольный клуб "Прометей" вышел в плей-офф розыгрыша Лиги чемпионов. Наша команда обеспечила себе выход из группы, победив в очном противостоянии российскую "Парму".
Счет встречи 67-65 (20-13; 21-15; 8-24; 18-13) в пользу украинской команды.
"Прометей" на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский "Левски" (96:56) и чешскую "Опаву" (100:78).
"Прометей": Харрисон 20 очков + 6 подборов, Эванс 6, Доу 4 + 4 передачи, Стефенс 20 + 5 подборов, Сидоров 3 - старт, Петров 6 + 7 подборов, Лукашов 3, Липовый 3, Кэмпбелл 2 + 6 подборов, Беликов .
"Прометей" стал первой украинской командой, которая вышла в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификацию.
Соперниками "Прометея" по группе станут испанское "Тенерифе", итальянский "Сассари" и немецкий "Людвигсбург".
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