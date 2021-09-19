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Президент Прометея: Мы были одним целым весь этот баббл
Поздравление президента клуба
Президент баскетбольного клуба "Прометей" Владимир Дубинский прокомментировал
"Мы в финале квалификации победили и впервые в истории Украины вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Ребята, вы это сделали. Спасибо всей команде и, конечно же, тренеру Нено.
Мало кто верил, что мы сможем победить "Парму" - команду, играющую в Лиге ВТБ. А мы верили, и это все удалось благодаря нашим болельщикам. Мы это сделали для всех вас.
Вся команда сыграла хорошо, не у всех все получалось, но мы были одним целым весь этот баббл.
В прошлой игре не очень был заметен на площадке Ди Джей. Казалось, он готовился к финалу. Он был прекрасен. Он был фееричен. Он был нашим лидером, но победила все-таки команда и ее замечательный тренер" - написал он.
Напомним, что ранее Matchroom
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