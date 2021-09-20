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НБА представила топ-100 моментов сезона. ВИДЕО
40 минут лучшего баскетбола в мире
фото - nytimes.com
Официальный YouTube-канал НБА представил сотню лучших моментов сезона 2020-2021.
Победителем сезона в НБА впервые за 50 лет стали Милуоки Бакс. В финале команда Янниса Адетокумбо обыграла Финикс.
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