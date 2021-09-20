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Пустовой феерично дебютировал в Гран-Канарии
Еще и команда победила
фото - twitter.com
Гран-Канария Артема Пустового в 1-м туре регулярного чемпионата Лиги АСB на выезде в овертайме обыграла Фуэнлабраду (92:87), а центровой сборной Украины за 25 минут набрал 13 очков (3 из 3 с игры, 7 из 9 с линии штрафных), собрал 9 подборов и поставил 4 блок-шота.
Пустовой стал лучшим в Гран-Канарии по показателям эффективности (26 баллов) и +/- («+12»).
Артем Пустовой летом перешел в Гран-Канарию после трех сезонов в Барселоне.
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