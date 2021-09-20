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Пустовой феерично дебютировал в Гран-Канарии

Баскетбол
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Еще и команда победила

Пустовой феерично дебютировал в Гран-Канарии

фото - twitter.com

Новина українською

Гран-Канария Артема Пустового в 1-м туре регулярного чемпионата Лиги АСB на выезде в овертайме обыграла Фуэнлабраду (92:87), а центровой сборной Украины за 25 минут набрал 13 очков (3 из 3 с игры, 7 из 9 с линии штрафных), собрал 9 подборов и поставил 4 блок-шота.

Пустовой стал лучшим в Гран-Канарии по показателям эффективности (26 баллов) и +/- («+12»).

Артем Пустовой летом перешел в Гран-Канарию после трех сезонов в Барселоне.

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В статье: Артем Пустовой Лига АСВ Гран-Канария
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