Пустовой феерично дебютировал в Гран-Канарии

Гран-Канария Артема Пустового в 1-м туре регулярного чемпионата Лиги АСB на выезде в овертайме обыграла Фуэнлабраду (92:87), а центровой сборной Украины за 25 минут набрал 13 очков (3 из 3 с игры, 7 из 9 с линии штрафных), собрал 9 подборов и поставил 4 блок-шота.

Пустовой стал лучшим в Гран-Канарии по показателям эффективности (26 баллов) и +/- («+12»).

Артем Пустовой летом перешел в Гран-Канарию после трех сезонов в Барселоне.

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