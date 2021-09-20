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В НБА может существенно вырасти потолок зарплат
Все это благодаря крупному телеконтракту
Потолок зарплат в Национальной баскетбольной ассоциации может вырасти до 171 $ млн к 2025 году. Как сообщает Forbes, увеличение потолка может произойти благодаря крупному телеконтракту, сумма которого может составить $ 75 млрд, годовая выплата — 8,3 млрд.
В прошлый раз НБА продала телеправа за $ 24 млрд, нынешние годовые выплаты составляют 2,6 млрд. Впрочем, увеличенные выплаты не гарантируют резкого роста потолка зарплат — сообщается, что лига может искусственно огранить его рост.
Новый сезон регулярного чемпионата стартует 19 октября и завершится 10 апреля.
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