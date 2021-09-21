Стало известно, какие телеканалы будут транслировать матчи украинской Суперлиги

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский озвучил список телеканалов, которые в новом сезоне покажут матчи украинской Суперлиги.

"XSPORT – это общенациональный канал. Он будет транслировать в каждом туре Суперлиги одну игру. А также будет транслировать все игры национальной сборной.

Также прошли переговоры с группой телеканалов «1+1». Они думают, как смогут транслировать национальную сборную («2+2»), если мы будем с XSPORT как-то договариваться.

УНИАН будет транслировать 100 матчей – 2 игры в туре. Телеканал «Обозреватель» тоже будет. Насколько я понимаю, то YouTube у нас будет «плюсов", - сказал глава ФБУ.

Новый сезон в украинском баскетболе начнется 22 сентября матчем за Суперкубок между Прометеем и Будивельником.

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