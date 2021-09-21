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Один из лучших снайперов НБА завершил карьеру

Баскетбол
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У защитника появится ребенок

Один из лучших снайперов НБА завершил карьеру

Новина українською

Защитник Джей Джей Редик принял решение завершить игровую карьеру. Об этом он сообщил на своей официальной странице в "Твиттере".

"Пришло время. Время быть отцом, подготовиться к следующему этапу жизни", – сказал Редик.

В общей сложности Редик провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 15 сезонов, выступая за "Орландо Мэджик", "Милуоки Бакс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Филадельфию Сиксерс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Даллас Маверикс". Редик принял участие в 940 играх регулярного чемпионата, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи при точности трёхочковых 41,5%.

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В статье: Джей Джей Редик
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