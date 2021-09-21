Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лучших снайперов НБА завершил карьеру
У защитника появится ребенок
Защитник Джей Джей Редик принял решение завершить игровую карьеру. Об этом он сообщил на своей официальной странице в "Твиттере".
"Пришло время. Время быть отцом, подготовиться к следующему этапу жизни", – сказал Редик.
В общей сложности Редик провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 15 сезонов, выступая за "Орландо Мэджик", "Милуоки Бакс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Филадельфию Сиксерс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Даллас Маверикс". Редик принял участие в 940 играх регулярного чемпионата, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи при точности трёхочковых 41,5%.
Популярное сейчас
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Цыганков круче всех. Игроки Динамо узнали свой рейтинг в FIFA 22
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Прорыв Прометея в группу Лиги Чемпионов. Что об этом нужно знать?
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО