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Торонто официально объявил о подписании Михайлюка
Украинец присоединился к новому клубу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб НБА Торонто Рэпторс на официальном уровне сообщил о заключении контракта с защитником сборной Украины Святославом Михайлюком. Детали сделки не разглашаются; ранее в СМИ просочилась информация, что Михайлюк договорился с канадцами о двухлетнем контракте на минимальных условиях.
Let's get to work, @Sviat_10 #WeTheNorth pic.twitter.com/rjUg8c7qCO— Toronto Raptors (@Raptors) September 21, 2021
Михайлюк в сезоне 2020-2021 поиграл в Детройте и Оклахоме. В среднем за игру воспитанник Черкасских Мавп набирал по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.
Тренировочный лагерь Торонто перед стартом нового сезона НБА начнется на следующей неделе.
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