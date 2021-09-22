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Торонто официально объявил о подписании Михайлюка

Баскетбол
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Украинец присоединился к новому клубу

Торонто официально объявил о подписании Михайлюка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб НБА Торонто Рэпторс на официальном уровне сообщил о заключении контракта с защитником сборной Украины Святославом Михайлюком. Детали сделки не разглашаются; ранее в СМИ просочилась информация, что Михайлюк договорился с канадцами о двухлетнем контракте на минимальных условиях.

Михайлюк в сезоне 2020-2021 поиграл в Детройте и Оклахоме. В среднем за игру воспитанник Черкасских Мавп набирал по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

Тренировочный лагерь Торонто перед стартом нового сезона НБА начнется на следующей неделе.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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