ФБУ представила промо нового сезона в Суперлиге. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал промо-ролик нового сезона в Суперлиге.

Сезон откроется сегодня матчем за Суперкубок Украины между Прометеем и Будивельником.

Всего в новом сезоне Суперлиги сыграют 12 команд, которые проведут регулярный чемпионат в четыре круга и традиционный турнир плей-офф.

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