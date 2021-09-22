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ФБУ представила промо нового сезона в Суперлиге. ВИДЕО
Все начнется уже сегодня
фото - fbu.ua
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал промо-ролик нового сезона в Суперлиге.
Сезон откроется сегодня матчем за Суперкубок Украины между Прометеем и Будивельником.
Всего в новом сезоне Суперлиги сыграют 12 команд, которые проведут регулярный чемпионат в четыре круга и традиционный турнир плей-офф.
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