Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пустовой набрал 11 очков в матче с Барселоной
Но его команду это не спасло
фото - twitter.com
Гран-Канария во втором туре регулярного чемпионата Лиги ACB разгромно проиграла Барселоне (64:82).
Центровой сборной Украины Артем Пустовой в матче с бывшей командой за 19 минут набрал 11 очков (4 из 7 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и стал вторым самым результативным игроком в Гран-Канарии.
В текущем сезоне Артем Пустовой в среднем за игру набирает по 12,0 очка и 5,5 подбора.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гол был так близко! ВИДЕО, как Ярмоленко попал в штангу в игре с Манчестер Юнайтед
- Серия А. Ювентус устраивает камбек и вырывает первую победу в сезоне, победа Милана
- КЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1. Своего рода месть за поражение в чемпионате
- Один из лучших снайперов НБА завершил карьеру
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...