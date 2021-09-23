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Пустовой набрал 11 очков в матче с Барселоной

Баскетбол
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Но его команду это не спасло

Пустовой набрал 11 очков в матче с Барселоной

фото - twitter.com

Новина українською

Гран-Канария во втором туре регулярного чемпионата Лиги ACB разгромно проиграла Барселоне (64:82).

Центровой сборной Украины Артем Пустовой в матче с бывшей командой за 19 минут набрал 11 очков (4 из 7 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и стал вторым самым результативным игроком в Гран-Канарии.

В текущем сезоне Артем Пустовой в среднем за игру набирает по 12,0 очка и 5,5 подбора.

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В статье: Артем Пустовой Лига АСВ
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