Прометей берет Суперкубок Украины: лучшие моменты матча. ВИДЕО

БК Прометей в матче за Суперкубок Украины обыграл БК Будивельник (104:99) и впервые стал обладателем трофея.

Самым ценным игроком матча стал разыгрывающий Прометея Илья Сидоров, который за 22 минуты набрал 20 очков.

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