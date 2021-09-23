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Прометей берет Суперкубок Украины: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Баскетбол
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Обзор исторического матча

Прометей берет Суперкубок Украины: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

БК Прометей в матче за Суперкубок Украины обыграл БК Будивельник (104:99) и впервые стал обладателем трофея.

Самым ценным игроком матча стал разыгрывающий Прометея Илья Сидоров, который за 22 минуты набрал 20 очков.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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