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МБК Николаев подписал американского форварда

Баскетбол
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Новичок для клуба Суперлиги

МБК Николаев подписал американского форварда

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МБК Николаев объявил о заключении контракта с 32-летним форвардом из США Троем Барнисом. Сделка рассчитана на короткий срок с возможностью дальнейшего продления.

Барнис в Европе поиграл в клубах из Финляндии, Латвии, Венгрии и России.

Прошлый сезон новичок «Корабелов» провел в Литкабелисе. В литовском клубе он в среднем за игру набирал по 5,0 очка и 2,9 подбора.

Ранее МБК Николаев отказался от сотрудничества с американским форвардом Кендарриусом Хэмилтоном.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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