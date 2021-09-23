МБК Николаев подписал американского форварда

МБК Николаев объявил о заключении контракта с 32-летним форвардом из США Троем Барнисом. Сделка рассчитана на короткий срок с возможностью дальнейшего продления.

Барнис в Европе поиграл в клубах из Финляндии, Латвии, Венгрии и России.

Прошлый сезон новичок «Корабелов» провел в Литкабелисе. В литовском клубе он в среднем за игру набирал по 5,0 очка и 2,9 подбора.

Ранее МБК Николаев отказался от сотрудничества с американским форвардом Кендарриусом Хэмилтоном.

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