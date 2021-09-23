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Днепр разгромил Харьковских Соколов на старте сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева выглядели увереннее

Днепр разгромил Харьковских Соколов на старте сезона

Новина українською

В Днепре прошел матч между местной командой и Харьковским Сокол.

Команды долго входили в игру - за первые две минуты они лишь обменялись по одному точному броску. А дальше Днепр начал попадать и наращивать преимущество. Уже в первой четверти отрыв достигал +18 очков, в следующей десятиминутке Днепр держал преимущество на этой же отметке. На последний перерыв команды ушли с +30 у Днепра.

Последняя четверть стала формальностью - Днепр на радость местной публики удержал крупное преимущество и отпраздновал дебютную победу в сезоне.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Днепр - Харьковские Соколы 81:57 (31:18, 19:15, 17: 4, 14:20)

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В статье: БК Днепр БК Харьковские Соколы
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