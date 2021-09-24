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Прометей подписал Мишулу и двух легионеров
Чемпион Суперлиги продолжает усиливаться
Президент БК Прометей Владимир Дубинский в Facebook объявил, что очередными новичками команды стали защитник Александр Мишула, форвард Ди Джей Кеннеди и центровой Миро Билан.
Мишула в прошлом сезоне в составе Киев-Баскета в 47 матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 10,3 очка, 2,5 подбора и 2,4 передачи.
Кеннеди последние два года провел в турецкой Каршияке. Американец в прошлом сезоне в чемпионате Турции в среднем за вечер набирал по 8,4 очка и 5,3 подбора.
Билан в сезоне 2020-2021 был лидером итальянского Динамо Сассари, набирая в матчах Серии А по 16,3 очка и 7,7 подбора. Летом хорват в составе своей национальной сборной выступал на Олимпийских играх в Токио.
Ранее Прометей пробился в групповой этап Лиги Чемпионов и впервые в истории выиграл Суперкубок Украины.
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