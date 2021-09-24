Дюрант заблокировал обмен звезды Бруклина

Лидер Бруклина Кевин Дюрант не позволил руководству Нетс обменять Кайри Ирвинга в Филадельфию на Бена Симмонса. Об этом сообщил журналист ESPN Стивен Эй Смит.

Согласно источнику, генеральный менеджер Бруклина Шон Маркс очень хотел получить Бена Симмонса, однако Дюрант заблокировал сделку.

"Если бы Бен Симмонс оказался в Бруклине с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом, это было бы конец. Они выиграли бы титул", - написал Смит в Твиттере.

В прошлом сезоне Бруклин во втором раунде плей-офф в семи матчах проиграл будущим чемпионам НБА из Милуоки Бакс.

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