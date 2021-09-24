Легенду НБА Уилта Чемберлена обвинила в сексуальном насилии 70-летняя голливудская актриса

Известная голливудская актриса Кассандра Петерсон обвинила в сексуальном насилии легендарного игрока НБА Уилта Чемберлена. Об этом Петерсон написала в своей автобиографии, рассказав о том, как баскетболист заставил её заниматься оральным сексом.

"Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете этому противопоставить. Мне интересно, какой процент из его большого количества женщин занялись с ним сексом по собственному желанию", — цитирует отрывок из книги Петерсон Lakers Daily.

Уилт Чемберлен скончался в 1999 году в возрасте 63 лет из-за заболевания сердца. В своих мемуарах двукратный чемпион лиги писал, что занимался сексом с 20 тысячами женщин.