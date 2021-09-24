  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В НБА судьи начнут выявлять неестественные движения игроков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НБА судьи начнут выявлять неестественные движения игроков

Баскетбол
(1 голосов)

Больше внимания будут уделять ложным маневрам

В НБА судьи начнут выявлять неестественные движения игроков

Новина українською

Старший вице-президент НБА и руководитель отдела развития и обучения судей Монти Маккатчен сообщил, что в предстоящем сезоне в лиге начнут выявлять различные приёмы и ухищрения, которые практикуют некоторые игроки, чтобы провоцировать фолы у соперников.

В частности, особое внимание уделят движению, когда за счёт ложного манёвра соперник провоцируется на то, чтобы совершить прыжок с целью заблокировать бросок, после чего попадается на контакт с бросавшим. Судьи в таких случаях вынуждены назначать штрафные броски.

"Мы не хотим препятствовать выполнению штрафных бросков. Мы лишь хотим препятствовать таким действиям, единственной целью которых является получение этим самых бросков. А вообще мы хотим, чтобы в баскетбол играли, а не манипулировали им", — приводит слова Маккатчена ESPN US.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...