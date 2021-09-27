  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант назван лучшим игроком НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант назван лучшим игроком НБА

Баскетбол
(1 голосов)

ЛеБрон больше не на вершине

Дюрант назван лучшим игроком НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ESPN представил рейтинг 15-ти лучших баскетболистов НБА

На первое место аналитики компании отправили форварда Бруклина Кевина Дюранта, который в прошлом году шел шестым. Дюрант опередил чемпиона НБА с Милуоки Янниса Адетокумбо и ЛеБрона Джеймса из Лейкерс.

Следом за тройкой лидеров расположились Лука Дончич (Даллас), Стефен Карри (Голден Стэйт), Никола Йокич (Денвер), Джоэль Эмбиид (Филадельфия), Дамьен Лиллард (Портленд), Энтони Дэвис (Лейкерс) и Джеймс Харден (Бруклин).

Новый сезон в НБА стартует 19 октября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...