Дюрант назван лучшим игроком НБА

ESPN представил рейтинг 15-ти лучших баскетболистов НБА

На первое место аналитики компании отправили форварда Бруклина Кевина Дюранта, который в прошлом году шел шестым. Дюрант опередил чемпиона НБА с Милуоки Янниса Адетокумбо и ЛеБрона Джеймса из Лейкерс.

Следом за тройкой лидеров расположились Лука Дончич (Даллас), Стефен Карри (Голден Стэйт), Никола Йокич (Денвер), Джоэль Эмбиид (Филадельфия), Дамьен Лиллард (Портленд), Энтони Дэвис (Лейкерс) и Джеймс Харден (Бруклин).

Новый сезон в НБА стартует 19 октября.

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