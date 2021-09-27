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Дюрант назван лучшим игроком НБА
ЛеБрон больше не на вершине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ESPN представил рейтинг 15-ти лучших баскетболистов НБА
На первое место аналитики компании отправили форварда Бруклина Кевина Дюранта, который в прошлом году шел шестым. Дюрант опередил чемпиона НБА с Милуоки Янниса Адетокумбо и ЛеБрона Джеймса из Лейкерс.
Следом за тройкой лидеров расположились Лука Дончич (Даллас), Стефен Карри (Голден Стэйт), Никола Йокич (Денвер), Джоэль Эмбиид (Филадельфия), Дамьен Лиллард (Портленд), Энтони Дэвис (Лейкерс) и Джеймс Харден (Бруклин).
Новый сезон в НБА стартует 19 октября.
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