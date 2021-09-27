  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Один из лучших центровых Евролиги возобновил карьеру в 37 лет
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лучших центровых Евролиги возобновил карьеру в 37 лет

Баскетбол
(1 голосов)

Яннис написал об этом в своем инстаграме

Один из лучших центровых Евролиги возобновил карьеру в 37 лет

Новина українською

37-летний центровой Яннис Бурусис возобновил карьеру в команде второго дивизиона чемпионата Греции "Кардицас". Бурусис объявил об уходе из баскетбола прошлым летом, его последним клубом был "Перистери".

"С большим уважением отношусь к клубу из моего родного города. Здесь я делал свои первые шаги в баскетболе. Хочу помочь тренеру и внести свой вклад в чемпионство во втором дивизионе чемпионата Греции. Арена клуба может войти в число больших залов греческого баскетбола. Об этом много лет мечтало спортивное сообщество Кардицы. Мне чрезмерно льстит возможность завершить карьеру в недавно построенном крытом спортзале нашего города", — написал Бурусис на своей странице в "Инстаграме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яннис Бурусис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...