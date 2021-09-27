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Один из лучших центровых Евролиги возобновил карьеру в 37 лет
Яннис написал об этом в своем инстаграме
37-летний центровой Яннис Бурусис возобновил карьеру в команде второго дивизиона чемпионата Греции "Кардицас". Бурусис объявил об уходе из баскетбола прошлым летом, его последним клубом был "Перистери".
"С большим уважением отношусь к клубу из моего родного города. Здесь я делал свои первые шаги в баскетболе. Хочу помочь тренеру и внести свой вклад в чемпионство во втором дивизионе чемпионата Греции. Арена клуба может войти в число больших залов греческого баскетбола. Об этом много лет мечтало спортивное сообщество Кардицы. Мне чрезмерно льстит возможность завершить карьеру в недавно построенном крытом спортзале нашего города", — написал Бурусис на своей странице в "Инстаграме".
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