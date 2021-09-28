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Назван MVP недели в Суперлиге
Им стал американец
фото - БК Черкасские Мавпы
Федерация баскетбола Украины объявила имя самого ценного баскетболиста первого тура Суперлиги.
MVP недели стал американский защитник Черкасских Мавп Родри Первис, который в победном матче с Будивельником (90:85) набрал 28 очков (7 из 9 трехочковых) и отдал 8 результативных передач.
Вместе с Первисом в символическую сборную тура вошли Майк Кеффи (Киев-Баскет), Ди Джей Стефенс (Прометей), Сергей Павлов (Днепр) и Матей Радунич (Николаев).
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