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Назван MVP недели в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал американец

Назван MVP недели в Суперлиге

фото - БК Черкасские Мавпы

Новина українською

Федерация баскетбола Украины объявила имя самого ценного баскетболиста первого тура Суперлиги.

MVP недели стал американский защитник Черкасских Мавп Родри Первис, который в победном матче с Будивельником (90:85) набрал 28 очков (7 из 9 трехочковых) и отдал 8 результативных передач.

Вместе с Первисом в символическую сборную тура вошли Майк Кеффи (Киев-Баскет), Ди Джей Стефенс (Прометей), Сергей Павлов (Днепр) и Матей Радунич (Николаев).

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В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
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