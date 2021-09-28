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Клуб НБА подписал 170-миллионный контракт с молодым игроком
Заслуженно или аванс?
фото - newsupdate.uk
Форвард Денвера Майкл Портер-младший договорился с Наггетс о максимальном пятилетнем контракта на 172 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Потенциально Портер может заработать 207 миллионов в американской валюте, если войдет в одну из трех символических сборных в сезоне 2021-2022.
Портер стал третьим баскетболистом Денвера с максимальным контрактом после Николы Йокича и Джамала Мюррея.
Майкл Портер-младший в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 19,0 очка и 7,3 подбора.
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