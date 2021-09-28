Клуб НБА подписал 170-миллионный контракт с молодым игроком

Форвард Денвера Майкл Портер-младший договорился с Наггетс о максимальном пятилетнем контракта на 172 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Потенциально Портер может заработать 207 миллионов в американской валюте, если войдет в одну из трех символических сборных в сезоне 2021-2022.

Портер стал третьим баскетболистом Денвера с максимальным контрактом после Николы Йокича и Джамала Мюррея.

Майкл Портер-младший в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 19,0 очка и 7,3 подбора.

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