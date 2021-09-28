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Американка из Прометея в матче Суперлиги попала в кольцо со своей половины площадки
Еще и под звук сирены
Женская команда Прометея в первом матче Суперлиги с разницей в 51 очко разгромила Будивельник, а лучшим моментом матча стал невероятный трехочковый с сиреной от Джойнер Холмс. Американка в концовке первой четверти бросила со своей половины площадки – и попала!
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