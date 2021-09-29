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Сегодня БК Днепр стартует в квалификации Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Будет непросто

Сегодня БК Днепр стартует в квалификации Кубка Европы ФИБА

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Днепр в первом раунде квалификации Кубка Европы ФИБА в 16:00 по киевскому времени сыграет с польским Трефл Сопотом.

Матч будет показан на YouTube-канале ФИБА:

В случае победы над поляками Днепр за путевку в основной раунд Кубка Европы ФИБА поспорит с Ираклисом (Греция) или Академиком (Болгария).

Если же Днепр проиграет Трефл Сопоту, то получит место в новой региональной международной лиге EWBL, в которой выступят клубы из Польши, Беларуси, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии.

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В статье: БК Днепр Кубок Европы ФИБА
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