Будивельник с разницей в 46 очков обыграл Одессу

Столичный клуб оформил первую победу в сезоне. Команда Игорса Миглиниекс в родных стенах расправилась с подопечными Олега Юшкина - 102:56

Киевляне прекрасно начали матч. Уже через стартовые 2 с половиной минуты хозяева площадки сделали рывок в + 11. На короткий перерыв Будивельник пошел с преобладанием только в 23 очка.

Во втором игровом отрезке одесситам удалось выровнять положение на паркете. 10-ти минутка прошла в абсолютно равной борьбе и сократить отставание от столичного клуба гостям не удалось.

Отдохнув и набравшись новых сил Будивельник быстро вернул себе инициативу, не давая команде Олега Юшкина почти ничего сделать. До финальной сирены хозяева площадки увеличили отрыв до неприличных для одесситов 46 очков.

Суперлига WINDROSE

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Будивельник - Одесса 102:56 (31:8, 19:19, 31:15, 21:14)