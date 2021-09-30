  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник с разницей в 46 очков обыграл Одессу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник с разницей в 46 очков обыграл Одессу

Баскетбол
(1 голосов)

Гости матча не выиграли ни единой четверти

Будивельник с разницей в 46 очков обыграл Одессу

Новина українською

Столичный клуб оформил первую победу в сезоне. Команда Игорса Миглиниекс в родных стенах расправилась с подопечными Олега Юшкина - 102:56

Киевляне прекрасно начали матч. Уже через стартовые 2 с половиной минуты хозяева площадки сделали рывок в + 11. На короткий перерыв Будивельник пошел с преобладанием только в 23 очка.

Во втором игровом отрезке одесситам удалось выровнять положение на паркете. 10-ти минутка прошла в абсолютно равной борьбе и сократить отставание от столичного клуба гостям не удалось.

Отдохнув и набравшись новых сил Будивельник быстро вернул себе инициативу, не давая команде Олега Юшкина почти ничего сделать. До финальной сирены хозяева площадки увеличили отрыв до неприличных для одесситов 46 очков.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Будивельник - Одесса 102:56 (31:8, 19:19, 31:15, 21:14)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев) БК Одесса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...