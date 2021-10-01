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Культовый испанский баскетболист завершает карьеру
Уходит эпоха
фото - flashscore.com.ua
Легендарный испанский центровой Пау Газоль 5 октября проведет пресс-конференцию, на которой объявит о завершении карьеры. Об этом сообщил журналист издания El Mundo Лукас Саес-Браво.
Газоль-старший начинал карьеру в Барселоне, а в 2001 году перебрался в Мемфис. Позднее испанец вместе с Коби Брайантом дважды становился чемпионом НБА с Лейкерс, после чего поиграл в Чикаго, Сан-Антонио и Милуоки.
Всего в НБА Газоль провел 1226 матчей, набирая в среднем за игру по 17,0 очка, 9,2 подбора и 3,2 передачи. Он шесть раз ездил на Матч всех звезд и четырежды входил в сборную сезона.
На международном уровне Пау Газоль становился чемпионом мира, трижды выигрывал Евробаскет и трижды ставал призером Олимпийских игр (0-2-1).
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