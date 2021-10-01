  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс назвал причины провала Лейкерс в минувшем сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс назвал причины провала Лейкерс в минувшем сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Все из-за расслабленности игроков

Леброн Джеймс назвал причины провала Лейкерс в минувшем сезоне

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о причинах провала команды в прошлом сезоне.

"Вся энергия, которая у нас была, испарилась после того, как чемпионский сезон закончился. Жизнь оказалась слишком напряжённой из-за короткой паузы. Ребятам не дали возможности передохнуть. В этом сезоне на первых двух тренировках было больше энергии, чем за весь прошлый сезон.

В этот раз у меня была возможность уделить время себе, своей семье, своим друзьям, чтобы перенастроиться. Я воспользовался свободным временем, чтобы больше работать над собой и приехать в тренировочный лагерь в наилучшей возможной форме на данный момент", — цитирует Леброна Джеймса Silver Screen & Roll.

"Лейкерс" в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...