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Леброн Джеймс назвал причины провала Лейкерс в минувшем сезоне
Все из-за расслабленности игроков
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о причинах провала команды в прошлом сезоне.
"Вся энергия, которая у нас была, испарилась после того, как чемпионский сезон закончился. Жизнь оказалась слишком напряжённой из-за короткой паузы. Ребятам не дали возможности передохнуть. В этом сезоне на первых двух тренировках было больше энергии, чем за весь прошлый сезон.
В этот раз у меня была возможность уделить время себе, своей семье, своим друзьям, чтобы перенастроиться. Я воспользовался свободным временем, чтобы больше работать над собой и приехать в тренировочный лагерь в наилучшей возможной форме на данный момент", — цитирует Леброна Джеймса Silver Screen & Roll.
"Лейкерс" в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье.
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