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Защитник Кривбасса набрал 46 очков в матче Суперлиги
Шикарный перформанс
фото - basket.com.ua
Новичок Суперлиги Кривбасс в матче регулярного чемпионата сенсационно обыграл Киев-Баскет (88:85), а главным героем дня стал американский защитник хозяев Закари Коупленд, который за 38 минут набрал 46 очков (14 из 23 с игры, 9 из 9 с линии штрафных).
Перформанс Коупленда стал самым результативным в Суперлиге с 15 декабря 2019 года, когда экс-защитник МБК Николаев Квентин Петерсон в матче с Днепром набрал 49 очков.
В матче с Киев-Баскетом Коупленд повторил рекорд Суперлиги по количеству реализованных трехочковых – 9 из 15.
Закари Коупленд на старте сезона в Суперлиге в среднем за игру набирает по 23,7 очка и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
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