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Черкасские Мавпы подписали центрового из Сербии

Баскетбол
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Усиление для клуба Суперлиги

Черкасские Мавпы подписали центрового из Сербии

фото - fiba.basketball

Новина українською

Черкасские Мавпы подписали контракт с сербским центровым Дарком Балабаном, сообщает официальный сайт клуба.

Балабан до приезда в Украину поиграл в клубах из Сербии, Испании, Греции, Румынии, Венгрии и Болгарии.

В сезоне 2020-2021 32-летний центровой выступал в Балкане. В матчах чемпионата Болгарии новичок Мавп в среднем за игру набирал по 13,3 очка и 6,4 подбора.

Черкасские Мавпы с показателем 1-2 занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Следующий матч в Суперлиге Мавпы проведут 8 октября на выезде против Прометея.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
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