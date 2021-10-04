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Черкасские Мавпы подписали центрового из Сербии
Усиление для клуба Суперлиги
фото - fiba.basketball
Черкасские Мавпы подписали контракт с сербским центровым Дарком Балабаном, сообщает официальный сайт клуба.
Балабан до приезда в Украину поиграл в клубах из Сербии, Испании, Греции, Румынии, Венгрии и Болгарии.
В сезоне 2020-2021 32-летний центровой выступал в Балкане. В матчах чемпионата Болгарии новичок Мавп в среднем за игру набирал по 13,3 очка и 6,4 подбора.
Черкасские Мавпы с показателем 1-2 занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Следующий матч в Суперлиге Мавпы проведут 8 октября на выезде против Прометея.
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