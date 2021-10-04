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Владелец Бруклина угодил в скандал с использованием оффшоров
У функционера зарегистрированы десятки компаний
Владелец клуба НБА "Бруклин Нетс" Джозеф Цай подозревается в использовании офшорных схем, сообщает The Sports Rush. Документы о причастности Цая к данным схемам были опубликованы в так называемом "досье Пандоры", подготовленном Международным консорциумом журналистов.
Как сообщается, Цай фигурирует в качестве директора или акционера по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах, включая Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.
Будучи гражданином Канады, Цаю запрещены инвестиции в китайские фирмы, однако он является сооснователем китайского интернет-гиганта Alibaba.
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