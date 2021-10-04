Владелец Бруклина угодил в скандал с использованием оффшоров

Владелец клуба НБА "Бруклин Нетс" Джозеф Цай подозревается в использовании офшорных схем, сообщает The Sports Rush. Документы о причастности Цая к данным схемам были опубликованы в так называемом "досье Пандоры", подготовленном Международным консорциумом журналистов.

Как сообщается, Цай фигурирует в качестве директора или акционера по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах, включая Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы.

Будучи гражданином Канады, Цаю запрещены инвестиции в китайские фирмы, однако он является сооснователем китайского интернет-гиганта Alibaba.