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Михайлюк помог Торонто в предсезонном матче обыграть Филадельфию

Баскетбол
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Отличный дебют украинца

Михайлюк помог Торонто в предсезонном матче обыграть Филадельфию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто в предсезонном матче уверенно разобрался с Филадельфией (123:107), а Святослав Михайлюк в первом появлении на площадке в майке Рэпторс за 23 минуты набрал 13 очков (4 из 9 с игры, 3 из 4 с линии штрафных), собрал 4 подбора и отдал 5 результативных передач.

Святослав Михайлюк летом подписал двухлетний контракт с Торонто на минимальных условиях. Он стал вторым украинцем в истории франшизы после Алексея Леня.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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