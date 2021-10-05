Михайлюк помог Торонто в предсезонном матче обыграть Филадельфию

Торонто в предсезонном матче уверенно разобрался с Филадельфией (123:107), а Святослав Михайлюк в первом появлении на площадке в майке Рэпторс за 23 минуты набрал 13 очков (4 из 9 с игры, 3 из 4 с линии штрафных), собрал 4 подбора и отдал 5 результативных передач.

Святослав Михайлюк летом подписал двухлетний контракт с Торонто на минимальных условиях. Он стал вторым украинцем в истории франшизы после Алексея Леня.

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