  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень набрал 6 очков в предсезонном матче с Финиксом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень набрал 6 очков в предсезонном матче с Финиксом

Баскетбол
(1 голосов)

Неплохой камбэк в Сакраменто

Лень набрал 6 очков в предсезонном матче с Финиксом

Новина українською

Сакраменто в первом предсезонном матче обыграл Финикс (117:106), а украинский центровой Кингз Алексей Лень провел на площадке почти 12 минут.

Лень набрал 6 очков (2 из 3 с игры, 2 из 4 с линии штрафных), собрал 2 подбора и поставил 1 блок-шот.

Алексей Лень в межсезонье подписал с Сакраменто контракт на два года. За этот период украинец заработает 7,6 миллиона долларов.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...