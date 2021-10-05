Лень набрал 6 очков в предсезонном матче с Финиксом

Сакраменто в первом предсезонном матче обыграл Финикс (117:106), а украинский центровой Кингз Алексей Лень провел на площадке почти 12 минут.

Лень набрал 6 очков (2 из 3 с игры, 2 из 4 с линии штрафных), собрал 2 подбора и поставил 1 блок-шот.

Алексей Лень в межсезонье подписал с Сакраменто контракт на два года. За этот период украинец заработает 7,6 миллиона долларов.

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