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Двукратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Баскетбол
(1 голосов)

Газоль дважды становился чемпионом НБА в составе Лейкерс

Двукратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Новина українською

Знаменитый тяжёлый форвард Пау Газоль во время пресс-конференции сообщил, что принял решение завершить карьеру.

Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.

После вылета с Олимпийских игр-2020, где сборная Испании дошла до 1/4 финала, Пау Газоль вместе с братом Марком объявил, что покидает национальную команду.

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В статье: Пау Газоль
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
05.10.2021 в 20:04
на фото Марк Газоль, ДБ!
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