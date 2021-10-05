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Днепр в напряженном матче обыграл Запорожье

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева выиграли благодаря рывку

Днепр в напряженном матче обыграл Запорожье

Новина українською

Днепр принимал Запорожье в стартовом матче третьего игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Команды провели результативную и ровную первую четверть, которую завершили вничью - 25:25, а уже во второй хозяева сделали мощный рывок и вышли вперед.

На третью четверть гости вышли в боевом настроении: Запорожье оформил рывок 13:2 вернулся в игру и даже вышел вперед.

Хозяева по пидсумкком матча имели преимущество по всем ключевым статистическим показателям и реализовали солидные 50% трехочковых.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Днепр - Запорожье 96:90 (25:25, 31:21, 18:24, 22:20)

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В статье: БК Днепр БК Запорожье
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