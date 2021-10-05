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Днепр в напряженном матче обыграл Запорожье
Хозяева выиграли благодаря рывку
Днепр принимал Запорожье в стартовом матче третьего игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.
Команды провели результативную и ровную первую четверть, которую завершили вничью - 25:25, а уже во второй хозяева сделали мощный рывок и вышли вперед.
На третью четверть гости вышли в боевом настроении: Запорожье оформил рывок 13:2 вернулся в игру и даже вышел вперед.
Хозяева по пидсумкком матча имели преимущество по всем ключевым статистическим показателям и реализовали солидные 50% трехочковых.
Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат
Днепр - Запорожье 96:90 (25:25, 31:21, 18:24, 22:20)
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