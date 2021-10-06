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Сегодня БК Прометей стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов

Баскетбол
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Сегодня БК Прометей стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов

фото - БК Прометей

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Чемпион Суперлиги БК Прометей домашним матчем с Тенерифе стартует в групповой стадии Лиги Чемпионов. Матч пройдет в 19:00 по киевскому времени в Запорожье и будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT.

Полное расписание матчей Прометея в групповом этапе Лиги Чемпионов:

1-й тур

Среда, 6 октября

Прометей (Украина) – Тенерифе (Испания)

2-й тур

Среда, 13 октября

Прометей (Украина) – Людвигсбург (Германия)

3-й тур

Среда, 27 октября

Сассари (Италия) – Прометей (Украина)

4-й тур

Среда, 10 ноября

Тенерифе (Испания) – Прометей (Украина)

5-й тур

Среда, 8 декабря

Прометей (Украина) – Сассари (Италия)

6-й тур

Вторник, 21 декабря

Людвигсбург (Германия) – Прометей (Украина)

Прорыв Прометея в группу Лиги Чемпионов. Что об этом нужно знать?

Стоит отметить, что клуб украинской Суперлиги выступит в основном раунде Лиги Чемпионов впервые с сезона 2016-2017.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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