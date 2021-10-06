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Сегодня БК Прометей стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов
Верим в успех
фото - БК Прометей
Чемпион Суперлиги БК Прометей домашним матчем с Тенерифе стартует в групповой стадии Лиги Чемпионов. Матч пройдет в 19:00 по киевскому времени в Запорожье и будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT.
Полное расписание матчей Прометея в групповом этапе Лиги Чемпионов:
1-й тур
Среда, 6 октября
Прометей (Украина) – Тенерифе (Испания)
2-й тур
Среда, 13 октября
Прометей (Украина) – Людвигсбург (Германия)
3-й тур
Среда, 27 октября
Сассари (Италия) – Прометей (Украина)
4-й тур
Среда, 10 ноября
Тенерифе (Испания) – Прометей (Украина)
5-й тур
Среда, 8 декабря
Прометей (Украина) – Сассари (Италия)
6-й тур
Вторник, 21 декабря
Людвигсбург (Германия) – Прометей (Украина)
Прорыв Прометея в группу Лиги Чемпионов. Что об этом нужно знать?
Стоит отметить, что клуб украинской Суперлиги выступит в основном раунде Лиги Чемпионов впервые с сезона 2016-2017.
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