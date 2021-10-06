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Пау Газоль: топ-10 моментов в Лейкерс. ВИДЕО
Время прощаться с великим испанцем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный центровой Пау Газоль накануне в 41-летнем возрасте объявил о завершении карьеры.
Лучшие года в баскетболе Газоль-старший провел в Лейкерс, где вместе с Коби Брайантом завоевал два чемпионских титула.
Итак, десятка лучших моментов Пау Газоля в Лос-Анджелес Лейкерс:
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