Пау Газоль: топ-10 моментов в Лейкерс. ВИДЕО

Легендарный центровой Пау Газоль накануне в 41-летнем возрасте объявил о завершении карьеры.

Лучшие года в баскетболе Газоль-старший провел в Лейкерс, где вместе с Коби Брайантом завоевал два чемпионских титула.

Итак, десятка лучших моментов Пау Газоля в Лос-Анджелес Лейкерс:

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!