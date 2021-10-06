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Надаль отреагировал на уход Пау Газоля из баскетбола
Они давно дружат
фото - surinenglish.com
Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в Твиттере отреагировал на решение легендарного испанского баскетболиста Пау Газоля, который накануне объявил о завершении карьеры.
"Величайшая легенда испанского спорта завершает карьеру! Много хочется сказать, но самое главное – спасибо, Пау", - написал Надаль.
Se retira una gran leyenda de nuestro deporte! Mucho que decir, pero sobre todo…. #GraciasPau#GràciesPau#ThankyouPau pic.twitter.com/oOmqanyujL— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 5, 2021
Рафаэль Надаль из-за проблем со здоровьем досрочно завершил сезон 2021 года.
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