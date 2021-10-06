Надаль отреагировал на уход Пау Газоля из баскетбола

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в Твиттере отреагировал на решение легендарного испанского баскетболиста Пау Газоля, который накануне объявил о завершении карьеры.

"Величайшая легенда испанского спорта завершает карьеру! Много хочется сказать, но самое главное – спасибо, Пау", - написал Надаль.

Рафаэль Надаль из-за проблем со здоровьем досрочно завершил сезон 2021 года.

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