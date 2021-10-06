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Прометей на последних секундах уступил Тенерифе в первом туре групового этапа Лиги чемпионов
Украинская команда не сумела дожать соперника
фото - fbu.ua
Прометей принимал испанськиий Тенерифе в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, который проходил в запорожском Дворце спорта Юность.
Тенерифе начал игру из серии точных дальних. Прометей играл быстро и агрессивно в нападении, к чему Тенерифе был не готов особенно во второй четверти. Чемпион Украины получил двусмысленное преимущество, которое удержал до конца первой половины.
После Тенерифе выиграл третий 10-минутный отрезок со счетом 26: 4 и отобрал у Прометея лидерство.
В итоге наша команда проиграла домашний матч Тенерифе со счетом 70:73.
Следующий матч в Лиге чемпионов Прометей сыграет так же дома, в Запорожье, 13 октября против немецкого Людвигсбурга.
Лига чемпионов. Групповой раунд, 1-й тур
Запорожье, ДС Юность
Прометей (Украина) - Тенерифе (Испания) 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15)
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