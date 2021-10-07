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Ягупова провела фееричный матч в Евролиге

Баскетбол
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Украинка снова на высоте

Ягупова провела фееричный матч в Евролиге

Новина українською

Фенербахче в первом матче группового этапа Евролиги разгромил Галатасарай (89:69), а Алина Ягупова стала MVP поединка.

За 37 минут капитан сборной Украины набрала 29 очков (11 из 20 с игры), собрала 5 подборов и отдала 11 результативных передач.

Следующим соперником Фенербахче Алины Ягуповой станет французский Ланды. Матч пройдет 13 октября.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова БК Фенербахче
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