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Ягупова провела фееричный матч в Евролиге
Украинка снова на высоте
Фенербахче в первом матче группового этапа Евролиги разгромил Галатасарай (89:69), а Алина Ягупова стала MVP поединка.
За 37 минут капитан сборной Украины набрала 29 очков (11 из 20 с игры), собрала 5 подборов и отдала 11 результативных передач.
Следующим соперником Фенербахче Алины Ягуповой станет французский Ланды. Матч пройдет 13 октября.
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