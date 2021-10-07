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Лейкерс на два месяца потеряли ключевого игрока ротации

Баскетбол
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Проблема для Лос-Анджелеса

Лейкерс на два месяца потеряли ключевого игрока ротации

фото - yahoo.com

Новина українською

Форвард Лейкерс Тревор Ариза накануне перенес артроскопическую операцию на правом голеностопном суставе и выбыл ориентировочно на два месяца, сообщает ESPN.

Ариза летом подписал с Лейкерс минимальный контракт на сезон 2021-2022. Из-за проблем со здоровьем американец пропустил большую часть тренировочного лагеря.

Ариза выступал в Лейкерс 12 лет назад и становился чемпионом НБА в 2009 году.

Всего в НБА Тревор Ариза отыграл 1094 матча, в которых в среднем за игру набирал по 10,5 очка и 4,8 подбора.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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