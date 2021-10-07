В Америке арестовали 18 экс-игроков НБА

Американская полиция арестовала сразу 18 игроков, ранее выступавших в Национальной баскетбольной ассоциации. Федеральные власти обвиняют бывших баскетболистов в мошенничестве с выплатами пособий НБА, общая сумма нанесённого ущерба составила около $ 4 млн.

Схема действовала с 2017 по 2020 год. Мошенничество заключалось в том, что игроки получали компенсацию за медицинские процедуры, которые им на самом деле не проводили, включая стоматологические.