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В Америке арестовали 18 экс-игроков НБА

Баскетбол
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Причиной стали махинации

В Америке арестовали 18 экс-игроков НБА

Новина українською

Американская полиция арестовала сразу 18 игроков, ранее выступавших в Национальной баскетбольной ассоциации. Федеральные власти обвиняют бывших баскетболистов в мошенничестве с выплатами пособий НБА, общая сумма нанесённого ущерба составила около $ 4 млн.

Схема действовала с 2017 по 2020 год. Мошенничество заключалось в том, что игроки получали компенсацию за медицинские процедуры, которые им на самом деле не проводили, включая стоматологические.

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В статье: НБА
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